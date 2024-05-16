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Прем'єр-міністру Словаччини Фіцо зробили операцію після стрілянини. Він у свідомості
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Прем'єр-міністру Словаччини Фіцо зробили операцію після стрілянини. Він у свідомості

ЗМІ
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до штаб-квартири своєї партії після закриття виборчих дільниць 30 вересня 2023 року у Братиславі, Словаччина. AP

У лікарні Банській Бистриці прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зробили операцію після стрілянини під час виїзного засідання уряду. Він прийшов до тями. Парламент призупинив засідання до 21 травня.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив журналістам Бі-Бі-Сі.

Пораненого премʼєр-міністра з пораненням доправили гелікоптером до лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де його прооперували. Нападника затримали. На фейсбук-сторінці Роберта Фіцо з'явилось повідомлення про те, що прем'єр перебуває у тяжкому стані і що "найближчі кілька годин все вирішать". Тараба повідомив перед, що операція пройшла добре і життю Фіцо "більше нічого не загрожує".

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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