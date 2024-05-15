Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування та можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Виступаючи на спільній пресконференції в Києві з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, він додав, що підтримка буде спрямована на інвестування в промислову базу України.

Блінкен також заявив, що Сполучені Штати направляють в Україну боєприпаси, бронетехніку, ракети і засоби протиповітряної оборони та забезпечують їх якнайшвидшу доставку до лінії фронту.

Він додав, що США "приділяють особливу увагу Patriot та іншим засобам ППО, намагаються переконатися, що зможемо знайти їх та поставити в Україну".

На питання, чи не забороняють США використання їхнього озброєння Україною для завдання ударів по РФ, Блінкен відповів, що Вашингтон не заохочує ударів по території Росії, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

"Це ті рішення, які сама Україна приймає, приймає заради самої себе. Ми ж зробимо все необхідне, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги на полі бою", — наголосив Блінкен.

Він відзначив, що "США не можуть заохочувати завдання ударів за межами української території, але в кінцевому підсумку Україна сама приймає рішення про те, як вести цю війну, війну оборонну, війну, яку Україна веде для захисту свого суверенітету, своєї території".

Говорячи про переговори з Росією, Блінкен заявив, що "з приводу переговорів, звичайно, Україна сама ухвалює рішення". За його словами, ані Сполучені Штати, ані інші країни не можуть брати в цьому участь.

"Якби Путін проявив хоч який-небудь інтерес до серйозних переговорів, я впевнений, українська сторона би відреагувала на це. Але Путін демонструє практично кожен день прямо протилежні наміри. Україна сама повинна відповісти на це питання. Ми чітко заявляємо і підтримуємо Україну, підтримуємо її рішення. І жодні проблеми не можуть вирішуватися без участі України", — наголосив Блінкен.

За словами Блінкена, Сполучені Штати можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів. Під час пресконференції в Києві він сказав, що "важка робота" по угоді вже завершена.

Він також не виключив зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом під час Саміту миру у Швейцарії.

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.