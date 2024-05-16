Словацька поліція висунула обвинувачення чоловікові, який стріляв у Фіцо

Словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц.., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

Зазначається, що Юрай Ц. з міста Левіце, що на півдні Словаччини, був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Якщо його визнають винним, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Наразі нападник утримується під вартою в місті Нітра, на заході країни.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обвинувачений пишається тим, що він скоїв. Окрім того, сьогодні стало відомо, що Юрай Ц. був членом організації, яка брала участь у протестах проти політики Фіцо та його уряду 24 квітня.

Що відомо про замах на Фіцо

15 травня було скоєно замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду у місті Хандлов. Нападник кілька разів вистрілив у політика. Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку. Чоловіка затримали.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.