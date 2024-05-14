F-16 для України від Данії: зʼявилось уточнення щодо термінів передачі

Винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяців, а не місяця, як повідомлялося раніше.

Таке уточнення у мережі X опублікував кореспондент Die Zeit Йорг Лау.

"Виправлення: прем'єр-міністерка Данії має намір оголосити про F-16 в Україні протягом місяців (а не місяця), щойно уточнило джерело", — написав він.

Журналіст перепросив за неточність інформації і повідомив, що видалить оригінальний допис.

Кількома годинами раніше Лау повідомив з посиланням на слова прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, що винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяця. Копенгаген загалом планує передати Україні 19 літаків F-16.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа. Нині навчання тривають.