Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну.

Про це повідомив Ентоні Блінкен на платформі Х.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії", — написав посадовець.

Як пише Reuters, Блінкен обговорить, як додаткова допомога США може зміцнити захист України. Держсекретар, як пише видання, запевнить українських посадовців, зокрема і президента Володимира Зеленського, у незмінній підтримці США та виступить з промовою, зосередженою на майбутньому України.

"Блінкен, який прибув до Києва поїздом рано вранці у вівторок, сподівається послати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, переживають непрості часи", — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Раніше Блінкен заявляв, що Україна утримає фронт на Харківщині. Водночас чиновник відзначив, що багатомісячна затримка в отриманні додаткового фінансування для військової допомоги Україні призвела до втрат.

Що відомо про візити Блінкена в Україну

Блінкен вже тричі приїжджав в Україну. У вересні 2023 року, він приїхав до Києва, здійснивши свій третій візит в нашу державу за час повномасштабного вторгнення Росії. Тоді Держсекретар США провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським, відвідав українських прикордонників на Київщині та з'їздив на навчання з розмінування на Чернігівщині. Тоді ж Блінкен оголосив про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні.

8 вересня 2022 року Ентоні Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом і оголосив про нову велику військову допомогу США для України.

У квітні 2022 року Ентоні Блінкен відвідав Київ разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном та заявив, що дипломати США повертаються в українську столицю.