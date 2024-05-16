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Данія надала Україні черговий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Що він включає
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Данія надала Україні черговий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Що він включає

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Влада Данії сьогодні, 16 травня, оголосила про 18-й пакет військової допомоги для України на 5,6 мільярда крон (750 млн євро). Майже половина з цієї суми (2,4 млрд крон) буде спрямована на посилення української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міністерства оборони Данії.

Цей пакет допомоги включає додаткове фінансування на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, протиповітряної оборони, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, боєприпасів і протитанкових мін.

Глава данського оборонного відомства Троельс Лунд Поульсен заявив, що у цьому пакеті акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка "вкрай необхідна Україні".

"Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в український обороно-промисловий комплекс й виділяємо додаткові гроші на майбутню передачу Україні літаків F-16, яка запланована на літо цього року", — додав він.

Данський міністр оборони зазначив, що ситуація в Україні дуже "серйозна" і вона потребує сталої підтримки союзників. "Цим пакетом ми надсилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і світу. Ми надаємо допомогу вже зараз і готові до масштабних і довгострокових інвестицій в українську оборонну промисловість. Їх боротьба за свободу – це і наша боротьба", – сказав Поульсен.

17 квітня стало відомо, що Данія виділила 2,2 мільярда крон (295 мільйонів євро) військової допомоги для України. Кошти будуть спрямовані зокрема на закупівлю боєприпасів, дронів й виробництво ракетних компонентів.

28 квітня цього року Данія та Україна підписали лист про наміри стосовно підтримки українського оборонного-промислового комплексу.

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