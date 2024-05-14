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Нацбанк підвищив офіційний курс долара
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Нацбанк підвищив офіційний курс долара

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Курс валют
Долари. Unsplash

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара США щодо гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн).

На міжбанку сьогодні курс знизився на 6 копійок до 39,64 — 39,66 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день. На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 40,05 грн/долар.

При цьому курс євро становитиме 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 10 травня — 42,8148 грн/євро.

У січні голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.

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