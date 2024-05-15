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Президент США Байден викликав Трампа на передвиборчі дебати
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Президент США Байден викликав Трампа на передвиборчі дебати

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Байден, Трамп, вибори у США
Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп. AP

Чинний глава Сполучених Штатів Джо Байден викликав свого опонента Дональда Трампа на дебати на тлі президентських виборів, які мають відбутися восени цього року.

Про це Джо Байден заявив у відеоролику, який опубліковано у його акаунті у соцмережі X.

"Трамп двічі програв мені дебати у 2020 році... Тепер він поводиться так, ніби хоче знову зі мною дебатувати. Ну, зроби мій день, друже. Чув, ти вільний щосереди", — сказав Байден.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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