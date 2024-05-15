Блінкен: США конфіскують російські активи для фінансування відновлення України

Сполучені Штати Америки мають намір використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України.

Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ 14 травня, якого цитує американський телеканал CNN.

"Наш Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в Сполучених Штатах. Ми маємо намір це використовувати. Те, що зруйнував Путін, Росія повинна і повинна заплатити, щоб відбудувати", — сказав Блінкен.

Він сказав, що США працюють з іншими країнами Групи семи, щоб зробити те саме з "знерухомленими суверенними активами Росії".

"Група семи може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужне повідомлення Путіну, що час не на його боці", — сказав Блінкен.

За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, Блінкен заявив, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Блінкен підтвердив "прихильність США відновленню України".

До Києва Блінкен з неоголошеним візитом прибув 14 травня, аби "продемонструвати непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.