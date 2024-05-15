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Блінкен: США конфіскують російські активи для фінансування відновлення України
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Блінкен: США конфіскують російські активи для фінансування відновлення України

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Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен стоїть на Майдані Незалежності під час візиту у Києві, Україна, 14 травня 2024 року. REUTERS/Alina Smutko

Сполучені Штати Америки мають намір використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України.

Про це повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ 14 травня, якого цитує американський телеканал CNN.

"Наш Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в Сполучених Штатах. Ми маємо намір це використовувати. Те, що зруйнував Путін, Росія повинна і повинна заплатити, щоб відбудувати", — сказав Блінкен.

Він сказав, що США працюють з іншими країнами Групи семи, щоб зробити те саме з "знерухомленими суверенними активами Росії".

"Група семи може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужне повідомлення Путіну, що час не на його боці", — сказав Блінкен.

За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, Блінкен заявив, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої Блінкен підтвердив "прихильність США відновленню України".

До Києва Блінкен з неоголошеним візитом прибув 14 травня, аби "продемонструвати непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

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