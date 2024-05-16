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Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО — керівник концерну
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Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО — керівник концерну

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Rheinmetall вироблятиме в Україні системи ППО — керівник концерну
Армін Паппергер, генеральний директор німецького виробника зброї і постачальника автомобілів Rheinmetall, виступає на віртуальній пресконференції в Дюссельдорфі, західна Німеччина, 14 березня 2024 року. Getty Images/AFP/INA FASSBENDER

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує створити в Україні ще одне підприємство, яке вироблятиме системи ППО.

Про це заявив його гендиректор Армін Паппергер на щорічних загальних зборах, прередає проєкт "Німецька допомога Україні".

"Однак, швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання Меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені", — пише проєкт.

Зазначається, що жодних подальших деталей не було оголошено.

Паппергер також повідомив, що раніше оголошені 40 одиниць бронетехніки Marder 1A3 Україна отримає з травня по вересень.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну "сотні тисяч снарядів". Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів.

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