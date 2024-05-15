Четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії. Париж оголосив там надзвичайний стан. Причина протестів — новий законопроєкт про вибори на островах.

Про це повідомило Reuters.

Нова Каледонія — острови в Океанії, що є володінням Франції з особливим статусом.

Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні, 14 травня. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції. Деякі місцеві лідери бояться, що цей крок розбавить голоси канаків.

Канаки — корінне меланезійське населення Нової Каледонії. Вони є найбільшою громадою країни, хоча й становлять менше половини її населення — 40%. Загалом населення Нової Каледонії становить близько 300 тисяч людей, пише BBC, а з 1998 року туди переїхали понад 40 тисяч громадян Франції.

Учасники заворушень підпалили транспорт і кілька підприємств, а також грабували магазини та нападали на поліцейські відділки. В Новій Каледонії вже закрили школи, а в столиці вже діє комендантська година. Надзвичайний стан триватиме 12 днів.

Раніше речник президента Нової Каледонії Луїса Мапу заявив, що під час заворушень загинули троє молодих представників корінного населення канаків. Пізніше уряд Франції оголосив, що 24-річний поліцейський помер від вогнепального поранення.

Нова Каледонія — третя у світі країна за виробництвом нікелю. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові. Франція анексувала острів у 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році.