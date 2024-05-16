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Путін прибув у Пекін: планує відвідати міста Пекін та Харбін
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Путін прибув у Пекін: планує відвідати міста Пекін та Харбін

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Путін в Китаї
Російський лідер Володимир Путін прилетів у Пекін, Китай, 16 травня 2024 року. REUTERS

Російський лідер Володимир Путін вранці 16 травня на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна прибув до Пекіна. Він пробуде там два дні.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Як повідомляє агентство Reuters, Путін прибув після візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена, зокрема для того, щоб застерегти китайського дипломата Ван І від поглиблення військової підтримки Росії.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що лідери двох країн проведуть неформальні переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі.

Новопризначений Путіним міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков також прибули до Китаю.

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