Путін прибув у Пекін: планує відвідати міста Пекін та Харбін

Російський лідер Володимир Путін вранці 16 травня на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна прибув до Пекіна. Він пробуде там два дні.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Як повідомляє агентство Reuters, Путін прибув після візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена, зокрема для того, щоб застерегти китайського дипломата Ван І від поглиблення військової підтримки Росії.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що лідери двох країн проведуть неформальні переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі.

Новопризначений Путіним міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков також прибули до Китаю.