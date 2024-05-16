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Сейм Польщі схвалив законопроєкт про продовження допомоги громадянам України
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Сейм Польщі схвалив законопроєкт про продовження допомоги громадянам України

ЗМІ
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Польський сейм
Сейм Республіки Польща. Getty Images

Сейм (нижня палата) парламенту Польщі ухвалив у другому читанні законопроект, який продовжує термін легального перебування та соціальної підтримки громадян України, які приїхали до республіки після вторгнення РФ.

Про це повідомила радіостанція RMF24.

За внесення змін до закону проголосував 381 нардеп, 19 були проти, 20 утрималися.

Законопроект передбачає продовження до 30 вересня 2025 року терміну легального перебування громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ. Документ включає жорсткіші умови надання соціальної підтримки українським біженцям. Так, деякі пільги можна буде отримати лише за пред'явлення паспорта.

Серед прийнятих змін також продовження на чотири місяці терміну подання заявок на умовне право займатися лікарською діяльністю. Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних допомог, допомог, які виплачує ZUSУправління соціального страхування.

Поправка також вказує на максимальний 36-місячний період, протягом якого студенти можуть відвідувати додаткові безкоштовні уроки польської мови. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 2022/2023 та 2023/2024 н.

Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який претендує на номер PESEL. Єдиний спосіб підтвердити свою особу — пред’явити дійсний проїзний документ.

Тепер законопроект надійде для схвалення до Сенату, після чого його має підписати президент. У разі затвердження закон набуде чинності 1 липня.

Поправки, запропоновані колишньою правлячою партією "Право та справедливість" та ультраправим формуванням "Конфедерація", не увійшли до підсумкового тексту документа. Партії пропонували позбавити українців призовного віку права отримувати соціальну допомогу у Польщі.

Закон про допомогу громадянам України у Польщі ухвалили 12 березня 2022 року. У лютому 2024 року Варшава продовжила термін перебування та дію заходів соціального захисту українських біженців до 30 червня.

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