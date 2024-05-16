Фінляндія планує змінити свої правила призову, щоб дозволити тисячам резервістів допомагати патрулювати її кордон з Росією у разі раптової хвилі мігрантів.

Про це повідомив фінський уряд 15 травня.

Фінів, які пройшли військову службу в прикордонних військах, можуть призвати для патрулювання кордону з Росією за виняткових обставин, йдеться в законопроекті уряду.

"Військовозобов’язаних використовуватимуть на прикордонному контролі для завдань сенсорного моніторингу та патрулювання, охорони, наведення та контролю руху, а також у різноманітних допоміжних завданнях, таких як транспортні завдання або підтримка мереж системи управління", — йдеться у повідомленні.

Премʼєр-міністр країни Петтері Орпо заявляв раніше, що на російському боці в різних прикордонних районах тисячі громадян третіх країн очікують на те, щоб нелегально потрапити до Фінляндії. Це створює міграційні проблеми і кризу. Кремль свою причетність відкидає.

6 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку. Потім закриття продовжували ще кілька разів.

Але уряд Фінляндії побоюється, що явище, яке він називає "гібридною атакою з боку Росії", може відновитися в будь-який момент, і готує законодавство для боротьби з цією загрозою.