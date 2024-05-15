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США готують для України новий оборонний пакет допомоги
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США готують для України новий оборонний пакет допомоги

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Карін Жан-П'єр
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, Вашингтон, США, 15 травня 2024 року. AP/Susan Walsh

Сполучені Штати Америки готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для України.

Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", — заявила Жан-П'єр.

Вона не уточнювала, що саме входить у пакет допомоги. Також Жан-П'єр підтвердила, що США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова. За її словами, у цьому районі "українські сили ведуть запеклі бої".

Також речниця Білого дому розповіла журналістам, що російські війська розпочали наступ на Харків та незабаром активізують темпи наступальних операцій там, аби створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", — зазначила Жан-П'єр.

Сполучені Штати 10 травня оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пакет допомоги містить артилерію, боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніку та стрілецьку зброю.

Усе, що відомо про спробу наступу Росії на Харківщині, — у текстовому онлайні Суспільне Харків.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

24 квітня Штати оголосили пакет допомоги на $1 млрд. Він включав засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. А 26 квітня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про виділення 6 мільярдів доларів на виробництво нового озброєння для України американськими компаніями.

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