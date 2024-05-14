Іспанія підтвердила дату візиту Зеленського

Королівський палац Іспанії анонсував візит президента України Володимира Зеленського та зустріч з монархом Феліпе VI. Делегація прибуде 17 травня.

Про це написала пресслужба короля Іспанії.

"Його Величність проведе зустріч у королівському палаці Мадрида з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає Іспанію з офіційним візитом. Пізніше дон Феліпе та донья Летиція запропонують обід на їхню честь", — написано в повідомленні.

Раніше El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.

Джерела зазначили, що угода, ймовірно, визначить обсяг військової допомоги, яку уряд Іспанії готовий надати Києву в найближчі роки, хоча конкретна сума має відображатися щороку в загальному бюджеті держави.

Крім того, до 30 червня Міністерство оборони завершує розробку нового пакету військової допомоги, яка передбачає передачу Україні артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та великокаліберні кулемети, БМП, протитанкову зброю, гаубиці, перші 10 бойових танків із партії з 19 Leopard 2 A4, які перебувають на ремонті.

Раніше, 7 травня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії за ініціативи України.

З якими державами Україна вже підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня підписали угоду з Нідерландами. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією, а 11 квітня — з Латвією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.