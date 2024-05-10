Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки. Зокрема було обговорено текст документа.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що переговорну делегацію з українського боку очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів його заступник — Ігор Жовква. Бельгійську делегацію очолив керівник Кабінету прем’єр-міністра з питань безпеки та зовнішніх відносин Петер Моорс.

Сторони обговорили текст проєкту угоди, торкнулися окремих положень та домовилися про наступний раунд переговорів. Досягнутий прогрес за результатами першого раунду створює реальні можливості для підписання документа вже найближчим часом.

"Ми цінуємо лідерство Бельгії в багатьох питаннях підтримки України як на двосторонньому рівні, так і в межах співпраці України з ЄС і НАТО на шляху до нашого членства", – сказав заступник керівника Офісу президента.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт G7. На ньому президенти Європейської ради, Єврокомісії та представники держав "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Відповідні договори з Україною вже уклали: