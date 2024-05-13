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Зеленський їде в Іспанію для підписання безпекової угоди — ЗМІ
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Зеленський їде в Іспанію для підписання безпекової угоди — ЗМІ

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Зеленський, Санчес
Володимир Зеленський і Педро Санчес. Володимир Зеленський і Педро Санчес у Києві. 23 лютого. Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела в уряді.

Це буде перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії, хоча в жовтні минулого року він уже був присутній на саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС) у Гранаді в рамках іспанського головування в ЄС.

Угода про безпеку, яку підпишуть Санчес і Зеленський, подібна до тих, які Київ уже підписав із Сполученим Королівством, Німеччиною, Францією, Італією, Данією чи Канадою, і її мета полягає в тому, щоб гарантувати стійку довгострокову військову підтримку та служити мостом до повноправного членства у НАТО та ЄС.

Переговори про підписання цієї угоди почалися на початку березня і вже завершені, згідно з джерелами видання. При цьому очікується, що угоду буде схвалено Радою міністрів Іспанії, але не буде представлено на ратифікацію Конгресу, оскільки вона не має юридичного статусу міжнародного договору.

За словами джерел, угода про безпеку між Іспанією та Україною забезпечить стабільність і передбачуваність військової підтримки, яку Іспанія вже надає Києву за допомогою постачань зброї, підготовки більше ніж 4 000 бійців у Навчально-координаційному центрі в Толедо і догляду за десятками поранених у військовому госпіталі в Сарагосі.

Угода зобов'язує Іспанію надавати довгострокову військову допомогу, постачати зброю, співпрацювати в підготовці збройних сил країни, сприяти розвитку української оборонної промисловості та обмінюватися інформацією у сфері розвідки і кібербезпеки.

Іспанія також зобов'язується зберігати економічні санкції проти Росії та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у переслідуванні воєнних злочинців.

Джерела зазначили, що угода, ймовірно, визначить обсяг військової допомоги, яку уряд Іспанії готовий надати Києву в найближчі роки, хоча конкретна сума має відображатися щороку в загальному бюджеті держави.

Крім того, до 30 червня Міністерство оборони завершує розробку нового пакету військової допомоги, яка передбачає передачу Україні артилерійські боєприпаси великого калібру, легкі та великокаліберні кулемети, БМП, протитанкову зброю, гаубиці, перші 10 бойових танків із партії з 19 Leopard 2 A4, які перебувають на ремонті.

Іспанські компанії також постачатимуть системи протиповітряного спостереження та дистанційні станції озброєння для захисту від безпілотників.

Цілком ймовірно, згідно з джерелами, з якими проводилися консультації, що іспанська військова допомога Україні буде надаватися через НАТО.

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