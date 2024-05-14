Президент Південної Кореї буде на Глобальному саміті миру

Президент Володимир Зеленський 14 травня поговорив телефоном з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Той підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру. Також говорили про розмінування в Україні та майбутню двосторонню безпекову угоду між країнами.

Про це Зеленський та Юн Сок Йоль написали у своїх офіційних соцмережах.

Президенти говорили про Глобальний саміт миру й важливість заохочення до участі в ньому якомога більшої кількості країн, зокрема з Азійсько-Тихоокеанського регіону й Африки.

"Обговорили також шляхи подальшого розвитку нашої двосторонньої співпраці, зокрема у сфері гуманітарного розмінування. Окрему увагу приділили системі гарантій безпеки для України та перспективі укладення відповідної двосторонньої безпекової угоди", — написав Зеленський.

Юн Сок Йоль сказав, що продовжуватиме надавати підтримку та співпрацювати для потреб українського народу.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Хто буде на Глобальному саміті миру

Усього Україна розіслала запрошення на Глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

7 травня президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр Іспанії Педро Санчес підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який ініціювала Україна. Свою участь підтвердив також президент Фінляндії Александр Стубб, лідери Німеччини, Данії та Нідерландів, а також прем'єр-міністр Канади.

10 травня свою участь у саміті підтвердив Вселенський Патріарх Варфоломій.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: