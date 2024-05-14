"Путін помиляється, час на стороні України" — виступ Блінкена в Києві

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен 14 травня виступив у Києві. Він говорив про стратегічний успіх України, допомогу партнерів та майбутню відповідальність Росії за розв'язану війну.

Суспільне транслювало промову Блінкена наживо з українським перекладом.

"Напад Путіна на Україну — це стратегічна поразка Росії. З нашою підтримкою український народ може і здобуде своє бачення майбутнього. Це буде вільна, незалежна, демократична країна, повністю інтегрована в євроатлантичний простір".

Блінкен згадав про безперервні поповнення росіян на фронті і те, що Росія використовує північнокорейську артилерію та зброю з китайських елементів.

Він нагадав, що десятки держав не лише вболівають, а й допомагають Києву. Боротьба за Україну зміцнює безпеку США та їхніх союзників, адже є розуміння, що якби Путін досягнув тут своїх цілей, він би не зупинився. "Тому що в історії не було таких випадків, коли автократ би зупинився, захопивши лише частину країни чи якусь одну країну".

Територія, яку Росія здобула останніми місяцями, була здобута величезними втратами РФ.

Блінкен сказав, що США мають чіткий фінансовий та військовий план для того, щоб Україна чітко стала на ноги. Крім того, він зазначив, що українці нині розробляють власну сучасну зброю.

"Все, що просять українці, — це допомогу. Можливість захищати себе", — сказав держсекретар США. Україна озброюється, модернізує армію, виробляє нові види дронів, будують фортифікації тощо. З часом Україна стане експортером озброєнь для світу і вчитиме ними користуватися, вважає політик. Все це наближає Україну до НАТО.

"Ви багато чому можете навчити нас", — сказав Ентоні Блінкен.

Потім нагадав, що Україна підписала вже 9 безпекових угод, понад 50 країн долучилися до різноманітних збройних коаліцій, 85 млрд доларів загалом Україна отримала на оборону від союзників, тим часом Україна "знову стає житницею світу" завдяки системі страхування морських перевезень.

ВВП України за 2023 рік виріс на 5%, доходи держави виросли на 25%, 37 тисяч нових компаній були зареєстровані в Україні. Для економічного розвитку потрібно, щоби союзники продовжували постачати засоби захисту, зокрема й ППО як "парасольку" для промисловості України.

"Як безпека необхідна для процвітання, так і процвітання сприяє безпеці. Що краща економіка, то краще країна здатна розвивати свою оборону. Ну і також це сприяє тому, щоб українці поверталися до своєї рідної країни. Більшість із них хочуть повернутися і привезти з собою ті навички і досвід, що отримали за кордоном", — говорив політик.

Серед усіх ресурсів, які інвестуватимуть уряди партнери в Україну, буде і приватний сектор. В енергетиці, технологіях, сільському господарстві та промисловості будуть приватні інвестори. Блінкен додав, що для відновлення та міці Україні потрібні інвестиції та розвиток приватного бізнесу. На сьогодні 9 з 10 американських компаній в Україні працюють на тих самих потужностях або більших, як до вторгнення.

Інвестори, за словами Блінкена, хочуть стабільного юридичного середовища, верховенства права та прозорості. У цьому переліку є ті реформи, які необхідно буде здійснити Україні для членства в ЄС.

Блінкен наголосив, що в Україні має бути викорінена корупція, бо досі 8 із 10 українців вважають, що в Україні один закон працює на простих людей, а інший — для еліт. Поборення корупції "дасть Україні не бути схожою на Росію" і скерувати ресурси зокрема й на оборону, хоча Україна вже за останні десятиліття досягла багато чого в цій галузі, щороку підвищуючись в рейтингу Transparency International.

"Цей захист [від корупції] має бути таким самим сильним, як і на полі бою", — зазначив Блінкен.

Після приєднання України Європейський Союз зможе користуватися її сильною та динамічною економікою, яка підтримає його у сфері інформаційних технологій, ІТ тощо.

Також союзники мають забезпечити те, щоб Росія заплатила за відбудову Україну.

"Ми зараз від Конгресу можливості арештовувати російські активи і будемо користуватися цією можливістю, і будемо користуватися цими активами для відшкодування тих збитків, які продовжує завдавати Путін, — сказав Блінкен.

Ми інколи чуємо, що час на стороні Путіна. Що в Росії більше населення, що в Путіна більше бажання кинути на м'ясорубку своїх громадян задля підкорення України. Але Україна уже 20 років не піддається у спробах Путіна підкорити її собі. Путін помиляється, час на стороні України. Із кожним місяцем, робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС і НАТО", — підсумував держсекретар Сполучених Штатів.