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Зеленський підписав з прем'єркою Данії угоду про співпрацю у сфері безпеки
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Зеленський підписав з прем'єркою Данії угоду про співпрацю у сфері безпеки

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Зеленський підписав з прем'єркою Данії угоду про співпрацю у сфері безпеки
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами.

Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква у Facebook.

За словами посадовця, у 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.

Що відрізняє угоду з Данією від попередніх

"Окрім класичних положень щодо чіткої підтримки майбутнього членства України у Євросоюз і НАТО, шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення, питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності, маємо потужний військовий блок", — зазначив Жовква.

Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил і учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони:

  • підтримуватиме зусилля із забезпечення потенціалу F-16 через Коаліцію ВПС, зокрема шляхом надання винищувачів, снарядів, тренажерів і навчання, та роблячи внесок у обслуговування літаків й створення належних умов в Україні.

У документі також закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування й надання Данією високотехнологічної військової допомоги: дронів, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення.

"Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом 10 років терміну дії цієї угоди та з можливістю його продовження за згодою сторін. Традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої сторони у разі майбутнього збройного нападу РФ", — додав заступник керівника ОП.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

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