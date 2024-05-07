Президент Латвії Едгарс Рінкевичс і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії за ініціативи України.

Про це політики повідомили у соцмережі X.

Зокрема у дописі глави Латвії йдеться, що він, 7 травня поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я братиму участь у майбутньому саміті миру у Швейцарії", — сказав президент Латвії. Також він уточнив, що обговорив із Зеленським питання оборонної співпраці.Також Рінкевичс подякував українському колезі за привітання з річницею відновлення незалежності Латвії.

Глава іспанського уряду Санчес 7 травня також провів телефонні переговори із Зеленським.

За його словами, під час розмови було порушено питання підписання угоди про гарантії безпеки для України та прогрес у відповідних переговорах.

"Ми згодні з важливістю для України саміту миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії, в якому я візьму участь. Ми продовжуємо працювати над справедливим та міцним миром на основі поваги до міжнародного права", — йдеться у дописі Санчеса.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: