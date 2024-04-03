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Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду — Зеленський
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Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду — Зеленський

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Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду — Зеленський
Україна і Фінляндія підписали безпекову угоду у Києві 3 квітня 2024 року. ТГ-канал Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб у середу, 3 квітня, у Києві підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Також Фінляндія оголосила про двадцять третій пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро, в який увійшли системи ППО та боєприпаси.

Про підписання Угоди повідомив український президент Володимир Зеленський.

Таким чином Фінляндія й надалі  засвідчує готовність підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зазначив Зеленський.

Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

А також допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури та лікуватиме українських військових.

Безпекова угода закріплює співпрацю на 10 років у важливих для України сферах, передає кореспондентка Суспільного. Документ містить блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення РФ до відповідальності. Угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії.

Фінляндія виділила 23-й пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро

Фінляндія також виділяє Україні новий, 23-й пакет допомоги на суму 188 млн євро, передає кореспондентка Суспільного. Таким чином, загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро, відзначили в Офісі президента.

"Я вдячний за гарантії продовження військової та фінансової підтримки нашої держави Фінляндією. Вже станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги за 2024 рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року завдяки ще щонайменше двом пакетам допомоги", — сказав Зеленський.

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.

Угода з Фінляндією підписана на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої загалом приєдналися 32 держави. Станом на сьогодні Україна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією, нагадав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

З якими державами Україна вже підписала 8 безпекових угод

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. Також угоди укладені з Данією, Нідерландами та Фінляндією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

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