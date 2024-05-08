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Перша африканська країна заявила про участь у Глобальному саміті миру
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Перша африканська країна заявила про участь у Глобальному саміті миру

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Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який ініціювала Україна.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 7 травня в Telegram.

Глава держави підкреслив, що в телефонній розмові з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою обговорив зусилля заради залучення більшої кількості країн для участі в саміті миру.

"Подякував за його підтримку [української] формули миру й особисту принципову позицію щодо російського вторгнення", – написав Зеленський.

Він додав, що "голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні".

Раніше свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили президент Латвії Едгарс Рінкевичс і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.
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