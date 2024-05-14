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Зеленський обговорив із Блінкеном ППО для України та саміт миру
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Зеленський обговорив із Блінкеном ППО для України та саміт миру

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Володимир Зеленський Ентоні Блінкен
Президент Володимир Зеленський і держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві 14 травня 2024 року. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на фронті, системи Patriot для України та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, говорили про системи Patriot для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два Patriot для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору", — зазначив президент.

Зеленський і Блінкен також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Для нас важливо, щоб взяли участь США, президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", — сказав він.. 

Президент подякував США за підтримку "нашої боротьби заради свободи й незалежності".

"Ми цінуємо рішення щодо продовження підтримки США для України і сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках наших воїнів", — сказав він.

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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