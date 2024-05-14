Зеленський обговорив із Блінкеном ППО для України та саміт миру

Президент Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на фронті, системи Patriot для України та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, говорили про системи Patriot для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два Patriot для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору", — зазначив президент.

Зеленський і Блінкен також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Для нас важливо, щоб взяли участь США, президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", — сказав він..

Президент подякував США за підтримку "нашої боротьби заради свободи й незалежності".

"Ми цінуємо рішення щодо продовження підтримки США для України і сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках наших воїнів", — сказав він.

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.