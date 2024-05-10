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Патріарх Варфоломій приїде на Саміт миру — Зеленський
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Патріарх Варфоломій приїде на Саміт миру — Зеленський

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Патріарх Варфоломій буде на Глобальному саміті миру у Швейцарії
Вселенський Патріарх Варфоломій. Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Вселенський Патріарх Варфоломій 10 травня у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

Про це Зеленський написав у своїй соцмережі X, а Варфоломій — на своєму офіційному сайті.

Зеленський привітав патріарха з Великоднем східного обряду та подякував за молитви і "теплі побажання" українцям.

"Звертаючись до президента України, Вселенський Патріарх висловив радість з приводу майбутньої нової зустрічі, цього разу у Швейцарії, та підтвердив безумовну підтримку Вселенського Патріархату постраждалому від війни дорогому українському народу", — пише пресслужба Варфоломія.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Хто буде на Глобальному саміті миру

Усього Україна розіслала запрошення на Глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

7 травня президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр Іспанії Педро Санчес підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який ініціювала Україна. Свою участь підтвердив також президент Фінляндії Александр Стубб, Лідери Німеччини, Данії та Нідерландів.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.
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