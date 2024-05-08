За підсумками телефонних розмов із президентом Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Марк Рютте, а також генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що у ході розмов Зеленський розповів співрозмовникам про комбінований удар, якого Росія завдала по цивільних об’єктах України цієї ночі, та ситуацію на передовій.

"Нагальна потреба України в посиленні протиповітряної оборони – питання, яке було окремою частиною розмов. Президент подякував за допомогу нашій країні з пошуком і постачанням систем ППО", — йдеться у повідомленні.

Раніше свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили президент Латвії Едгарс Рінкевичс, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, а також президент Фінляндії.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: