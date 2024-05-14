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Шольц: перемовин про кінець війни на Глобальному саміті миру не буде
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Шольц: перемовин про кінець війни на Глобальному саміті миру не буде

ЗМІ
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. AP Photo/Markus Schreiber, Pool

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні, не будуть вестися перемовини про безпосередньо кінець війни в Україні.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю німецькому тижневику Stern, передає Deutche Welle.

"Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. У кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією", — сказав він.

Водночас Шольц зазначив, що під час Саміту миру учасники обговорюватимуть безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими та заборону використання ядерної зброї.

Також канцлер Німеччини додав, що наразі, на жаль, немає бажаної реакції європейців щодо його заклику надати Україні більше озброєнь.

"Це пригнічує, оскільки Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Путін, очевидно, має намір зруйнувати інфраструктуру України", — зауважив він.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Хто буде на Глобальному саміті миру

Усього Україна розіслала запрошення на Глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

7 травня президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем'єр Іспанії Педро Санчес підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Кабо-Верде першою з країн Африки підтвердила участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який ініціювала Україна. Свою участь підтвердив також президент Фінляндії Александр Стубб, лідери Німеччини, Данії та Нідерландів, а також прем'єр-міністр Канади.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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