Президент України Володимир Зеленський сьогодні 7 травня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії. Александр Стубб у ході розмови підтвердив свою участь у Саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Про це Зеленський повідомив у мережі X.

"Подякував за лідерство в реалізації пункту Формули миру щодо екологічної безпеки та активну залученість в інших напрямах", — зазначив він.

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці та можливість використання фінського досвіду побудови цивільних укриттів.

Раніше свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили президент Латвії Едгарс Рінкевичс і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: