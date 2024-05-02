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На Глобальний саміт миру запрошено понад 150 країн та міжнародних організацій — Єрмак
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На Глобальний саміт миру запрошено понад 150 країн та міжнародних організацій — Єрмак

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Андрій Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Ковальчук Віктор / УНІАН

Українська сторона розіслала запрошення на Глобальний саміт миру понад 150 країнам та міжнародним організаціям.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Запрошення тільки розіслані ... більше ніж 150 країнам і міжнародним організаціям. Поки ще рано говорити про підтвердження, про кількість країн, які братимуть участь", — зазначив Єрмак.

Він наголосив, що Україна очікує великої присутності на Саміті миру і додав, що у події братимуть участь країни з усіх континентів, включно з країнами Global South.

"Для нас важливий справедливий мир, і саме про цей справедливий мир будуть говорити лідери на саміті в Швейцарії", — підсумував глава ОПУ.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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