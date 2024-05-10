Японія надасть оперативну допомогу українській енергетиці

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі 10 травня зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком. Вони обговорили оперативну допомогу для відновлення та підготовки енергосистеми України до зими, яку виділить Японія.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Участь у зустрічі також взяв головний представник офісу Агентства міжнародного співробітництва Японії JICA в Україні Мацунаґа Хідекі.

Як свідчить пресслужба Міненерго, міністр і посол обговорили можливість залучення додаткової допомоги від JICA, як-от обладнання, а також співпрацю для посилення фізичного захисту енергооб’єктів. Представники японської сторони наголосили, що допомога українському енергосектору – один з пріоритетів для Японії.

Галущенко розповів про руйнування енергосистеми: "Найбільших втрат зазнала теплова генерація, тривають прицільні обстріли об’єктів гідроенергетики. Ситуація досить складна, і дуже важливо максимально відновити об’єкти до початку зими, а також наростити потужності розподіленої генерації на місцях. Це питання нашого виживання".

Галущенко наголосив, що важливими є раніші домовленості про постачання до України понад 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

У ніч на 8 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши "шахеди", а потім ракети. Армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

"Укренерго" застосувала з 18:00 до 07:00 відключення електроенергії для бізнесу. Кабінет міністрів виділив 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми України. У Міненерго не виключили підняття тарифів на світло для споживачів, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.