Кабінет міністрів виділив 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми України.

Про це за підсумками засідання уряду 10 травня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7”, — наголосив глава уряду.

Говорячи по виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми, Шмигаль пояснив, що за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Він подякував групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту.

Коментуючи складну ситуацію в енергетиці, Шмигаль розповів, що вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

За його словами, велика ставка робиться на децентралізацію енергосистеми. Так, Фонд енергоефективності запустив програму “ГрінДІМ”.

“ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення. НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання”, — повідомив глава уряду.

За його словами, в уряді розраховуть, що протягом наступного півріччя зможуть суттєво децентралізувати українську енергосистему.