НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Ситуація зараз одна з найскладніших": уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
ЕНЕРГЕТИКАЕлектроенергіяЕКОНОМІКАКАБМІНВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЕкономікаЕнергосистемаПолітика

"Ситуація зараз одна з найскладніших": уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ситуація зараз одна з найскладніших: уряд виділив понад 7 млрд на відбудову енергосистеми
Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 травня 2024 року. Пресслужба уряду

Кабінет міністрів виділив 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми України.

Про це за підсумками засідання уряду 10 травня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7”, — наголосив глава уряду.

Говорячи по виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми, Шмигаль пояснив, що за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Він подякував групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту.

Коментуючи складну ситуацію в енергетиці, Шмигаль розповів, що вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону.

За його словами, велика ставка робиться на децентралізацію енергосистеми. Так, Фонд енергоефективності запустив програму “ГрінДІМ”.

“ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення. НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання”, — повідомив глава уряду.

За його словами, в уряді розраховуть, що протягом наступного півріччя зможуть суттєво децентралізувати українську енергосистему.

Топ дня
Київ, війна
РФ розпочала наступ на Харківщині та хоче створити 10-кілометрову буферну зону на прикордонні. 807 день війни. Онлайн Важливо
Ситуація в енергосистемі є непростою, є графіки погодинного відключення Міненерго
Заступник міністра енергетики: ситуація в енергосистемі залишається непростою, є графіки погодинного відключення
Президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу добрі новини про допомогу": До Києва прибула президентка Словаччини
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
&quot;Не втрачено жодного метра&quot;: російські війська спробували прорватись через кордон на Харківщині та посилили обстріли
"Не втрачено жодного метра": російські війська спробували прорватись через кордон на Харківщині та посилили обстріли

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Лінії електропередач
"Укренерго" застосовує відключення електроенергії для бізнесу
Електрична лампочка
В Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло
Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики — Міненерго
Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики — Міненерго
Лінія електропередач
В енергосистемі значний дефіцит. "Укренерго" попереджає про графіки відключень для бізнесу
На початок