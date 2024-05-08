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Нічна атака, вихід у фінал Євробачення та система Patriot від Румунії — головні новини ранку 8 травня
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Нічна атака, вихід у фінал Євробачення та система Patriot від Румунії — головні новини ранку 8 травня

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ППО Patriot
Системи ППО Patriot в аеропорту Жешува, Польща, 24 липня 2022 року. Getty Images/Christophe Gateau

Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях; Україна увійшла у фінал Євробачення-2024; Румунія розгляне відправлення в Україну однієї системи Patriot та кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С — Суспільне підготувало головні новини ранку 8 травня.

1. Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях

Армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

Контекст: У ніч на 8 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши "шахеди", а потім ракети.

Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині та Вінницькій області.

2. Україна увійшла у фінал Євробачення-2024

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil вийшли у фіналі Євробачення 2024, що проходить у Швеції.

За результатами першого півфіналу "Євробачення-2024" до фіналу конкурсу також пройшли Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

Контекст: Фінал Євробачення відбудеться у суботу, 11 травня.

За прогнозами букмекерів, Україна входить до п'ятірки тих, хто має найбільші шанси перемогти.

3. Румунія розгляне відправлення в Україну однієї системи Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що його країна розгляне можливість відправлення однієї зі своїх систем протиповітряної оборони Patriot в Україну для захисту від російських повітряних атак.

Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, повідомляє Bloomberg.

Йоханніс підкреслив, що Румунія має найдовший кордон з Україною серед держав-членів Європейського Союзу.

Контекст: 23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

4. Кіберфахівці ГУР вивели з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С

Кіберфахівцям Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) вдалося вивести з ладу російські онлайн-сервіси компанії 1С.

Інформацію підтвердили Суспільному джерела у спецслужбах.

Зазначається, що компанія 1С спеціалізується на підтримці й розробці компʼютерних програм для ведення ділових баз даних.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud" — уточнили джерела.

Контекст: 26 квітня, фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили масштабну кібернетичну атаку на ресурси путінської партії "Єдина Росія".

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