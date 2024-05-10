"Укренерго" застосовує відключення електроенергії для бізнесу

В енергосистемі України спостерігається значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій внаслідок атак РФ. З 18:00 до 07:00 споживання промисловості буде обмежуватись. Для покриття дефіциту в окремі години "Укренерго" застосовує аварійну допомогу.

Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії пояснили, що причиною обмежень є масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

"9 травня Диспетчерський центр "Укренерго" через відсутність імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня", — йдеться у повідомленні.

За даними "Укренерго", сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 11 травня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень.

Аварійна допомога

Вчора, 9 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 19:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит польського оператора енергосистеми, приймала надлишки електроенергії з Польщі.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована вранці, з 06:00 до 07:00.

"Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. Причина їх застосування – пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. На ранок знеструмлено понад 100 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", — йдеться у повідомленні..

Протягом доби, окрім нічних годин, Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 904 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 483 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Стан електромереж

На ранок знеструмлені 413 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.