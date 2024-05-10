В Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло

У Кабінеті міністрів обговорюють можливість підвищення тарифів на електроенергію, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Про це в етері телемарафон сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", — сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що рішення про здорожчання світла ще не ухвалене, але не виключає, що уряду доведеться підвищити тариф, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Зараз з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", — додала Гринчук.

26 квітня Кабінет міністрів продовжив дію положення покладання спецобов'язків на учасників ринку, згідно з яким встановлено фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,64 грн/кВт-год до 31 травня 2024 року.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

У ніч на 8 травня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши "шахеди", а потім ракети. Армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.