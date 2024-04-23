Нова тактика РФ

За словами Марії Цатурян, директорки з комунікацій НЕК "Укренерго", раніше росіяни застосовували тактику "килимових бомбардувань всіх об’єктів енергосистеми". Нині ж вони, по-перше, знищують об‘єкти (поки, переважно в прифронтових регіонах — на Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі), без яких неможливе саме електропостачання в середині цих областей — це станції, що виробляють електрику (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та інші).

Відновлювати ці обʼєкти складніше ніж, наприклад, трансформаторні станції. Йтися може про місяці ремонтних робіт. Так, на відновлення Харківської ТЕЦ 5, яку вивели з ладу 22 березня, можуть піти роки, заявив її директор Олександр Мінкович.

По-друге, росіяни бʼють по підстанціях, без яких неможлива подальша передача електрики в ці області з-за меж регіону. Через це складається ситуація, коли, наприклад, 1 квітня в енергосистемі країни був надлишок електрики, але у Харкові діяли обмеження.

По-третє, Росія намагається вибити маневрові потужності, що допомагають балансувати енергосистему країни під час пікових навантажень. Наприклад, 11 квітня вони знищили Трипільську ТЕС на Київщині, а 22 березня вдарили по ДніпроГЕС та пошкодили на ній дві гідроелектростанції. На відновлення, за словами директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, підуть роки.

Загалом за місяць росіяни знищили 8 ГВт потужності в Україні, заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль. Це — ледь не половина всієї української генерації, станом на квітень 2023 року. За словами Зеленського, майже повністю знищена теплова генерація країни.

Захист енергообʼєктів

ТЕЦ та ТЕС, як от Трипільська, — це масивні великі споруди. Для прикладу, довжина Бурштинської ТЕС — близько 500 метрів. "Потрібно будувати захист масштабів єгипетських пірамід, щоб захистити їхні машинні зали. Це нереалістичний сценарій", — говорить директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Щоб повністю захистити ТЕС потрібно було б будувати щось схоже на конфайнмент, яким накрили зруйнований 4-й реактор ЧАЕС. "Це — нереальні кошти (арка над чорнобильським реактором коштувала 1,5 млрд євро — ред). Ми бачимо, що навіть заводи, які працюють під землею, були вражені балістичними ракетами. Це ілюзія, що можна все захистити на 100%", — каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Через це Україна вирішила сконцентруватись на захисті інших не менш важливих елементів енергосистеми — підстанціях, каже джерело Суспільного в уряді. Для їх захисту уряд разом з Генштабом ЗСУ розробив три рівні захисту:

Перший — спорудження габіонів та біг-бегів. Це мішки, всередину яких засипають пісок, землю, щебінь. Такий захист може вберегти від уламків дронів.

Другий рівень — бетонні конструкції навколо та над підстанцією. Вони здатні витримувати влучання дронів, та деяких видів ракет.

Третій рівень захисту — всі ключові вузли підстанції переносяться під землю.

За словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького захист першого та другого рівня допоміг вдвічі зменшити негативні наслідки російських атак.

12 квітня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що другим рівнем захисту захищені "більшість (з 22-х) підстанцій", захист яких будує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. За даними джерела Суспільного з Кабміну, яке наближене до енергосектору України, частину з них все ще не захистили другим рівнем через брак коштів. 3-й рівень захисту — підземні бункери, які убезпечують від ракет, також недофінансований, говорить голова Агентства з відновлення, Мустафа Найєм.

Також, чи не основний елемент захисту української енергетики — це ППО. Саме через її нестачу, не вдалось захистити зокрема Трипільську ТЕС. У квітні Володимир Зеленський заявив, що для ефективного захисту Україні потрібні ще принаймні сім систем ЗРК Patriot або їхніх аналогів.

Як Україна планує відновлювати енергетику

Наявні засоби все ж допомагають захищати підстанції, а нове обладнання для них — або закуплене, або чекає на відправлення в Україну, говорить Олександр Харченко: "Трансформатори, оскільки їх почали закуповувати рік тому, їдуть, і продовжуються замовлення і контракти. Тобто, цей трек запрацював". Це стосується обʼєктів, що передають електрику.

З обʼєктами, що її генерують — ситуація складніша. Відбудовувати теплову генерацію довше і важче. До того ж, частина міжнародних партнерів не охоче дають кошти на відбудову ТЕС, які забруднюють довкілля, пояснює Володимир Омельченко. Він додає: "Те, що зруйновано на 100%, відновлювати немає сенсу, оскільки краще вже працювати над децентралізованою генерацією".

Йдеться про те, щоб разом із відбудовою деяких ТЕС та ГЕС, встановлювати невеликі станції, розподілені по країні. В першу чергу, газотурбінні та газопоршневі установки, пояснює Харченко. В Україні вже є 6 таких електростанцій від партнерів. Їхня потужність — близько 30 МВт. Вони мають запрацювати влітку. Їхня сумарна генерація дорівнює потужністю одного з 12 енергоблоків на Бурштинській ТЕС.

Про важливість розвитку розподіленої генерації говорить і міністр енергетики Герман Галущенко. Проте додає, що нині планується й добудова двох блоків на Хмельницькій АЕС.

Окрім цього, нині Україна імпортує 1,7 ГВт потужності з Європи. Надалі, за словами Галущенка, імпорт має ще збільшитися.

Проте, влітку потрібно очікувати на планові відключення. У липні-серпні споживання електрики зростає, тож "без обмежень енергоспоживачів не обійдеться", каже Харченко.