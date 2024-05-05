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Сума збитків оцінюється у понад мільярд доларів — Галущенко розповів про ситуацію в енергетиці
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Сума збитків оцінюється у понад мільярд доларів — Галущенко розповів про ситуацію в енергетиці

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Герман Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Міненерго

Після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі складна, сума збитків оцінюється у понад мільярд доларів.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", — уточнив Галущенко.

Він наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. За словами міністра, енергосистема на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна.

Водночас Галущенко додав, що наразі завдяки сприятливим погодним  умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.

Останні масовані обстріли України по енергетиці

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Цього ж дня сильно пошкодили Харківську ТЕЦ-5.

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Згодом у "Центренерго" заявили, що цього дня внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

27 квітня, росіяни обстріляли енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК тоді поінформували, що армія РФ завдала масованих ударів по чотирьох теплоелектростанціях України.

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