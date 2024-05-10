Ситуація в енергосистемі залишається непростою, є графіки погодинного відключення електричної енергії, виходячи з мережевих обмежень в місті Харкові для побутових споживачів, є відключення для промисловості, зокрема в місті Кривий Ріг.

Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник розповів в ефірі Суспільне. Студія станом на 11.55 10 травня.

“Дійсно, такі графіки застосовуються в години пікового споживання — це вечірний максимум з 17 до 22 можуть застосовуватися. Є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури у 4 областях за рахунок обстрілів цієї доби. Це в Дніпропетровській, Чернігівській області. Станом на зараз більшість споживачів є заживленими, тобто повернуто постачання електричної енергії”, — сказав посадовець.

Колісник додав, що найважча ситуація в прифронтовій території. За його словами, це фактично ті області, де в їхній частині ідуть активні бойові дії.

“Графіки погодинних відключень, власне, застосовуються у місті Харкові для побутових споживачів, для промисловості — це питання міста Кривий Ріг та цілком по країні можуть застосовуватися в окремих регіонах в години пікового споживання”, — пояснив заступник міністра.

Він нагадав, що Міненерго закликає бізнес використовувати інструмент, наданий Кабміном, де від 30 відсотків контрактування імпорту на комерційній основі дає змогу гарантувати постачання електричної енергії для промисловості.

Також підприємців закликають відключити освітлення, вивіски, ті енергоємні прибори, які не є критичними для їх функціонування, переглянути виробничі процеси в частині зменшення витрат електричної енергії, перенесення якихось виробничих процесів на нічну добу.

“Так само закликаємо і побутових споживачів споживати відповідально, не включати енергоємні прилади, як духовка, бойлер, праска, в вечірню пору та ранішній пік з 7 до 9 ранку. Вечірній пік — з 17 до 22. Перенести за можливості прання та інші побутові заходи на нічну пору, за можливості — обідню”, — наголосив Колісник.

За його словами, енергетики фактично 24/7 вживають заходи для того, щоб розібрати завали та відновити те обладнання, яке було пошкоджене в результаті обстрілів, повернути його, за можливості, в робочий стан.

“Проте, звісно ж, ми маєм факт уражень. Активно співпрацюємо з європейськими колегами для того, щоб отримати підтримку, зокрема через Фонд підтримки енергетики, ініційований міністром енергетики Галущенком для того, щоб максимально швидко отримати необхідне обладнання для ремонтних робіт — як оперативних через ремонтні бригади, так і комплексної заміни обладнання, відновлення втраченої генерації”, — сказав заступник міністра.

Наразі, за словами Колісника, система балансується, зокрема, в обід за рахунок внутрішнього виробництва, деколи залучається імпорт на комерційній основі та, за відсутності достатньої потужності, деколи є технічна допомога з країн-сусідів - це Польща, Румунія, Словаччина, що дає нам змогу за рахунок інтеграції в об’єднану енергосистему.

“Є плани щодо підготовки відновлення додаткової генерації до наступного опалювального сезону. Але, знову ж таки, збалансування системи можливе спільними кроками — як споживачів, так і енергетиків. Ми знаходимось в непростій ситуації, тому тут важливо робити кроки назустріч”, — сказав заступник міністра.