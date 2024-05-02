Кулеба розповів, за яких умов можуть відбутися переговори з Росією

Немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що росіяни діятимуть добросовісно. Так глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, чому мирний саміт у Швейцарії відбудеться без участі Росії. За його словами, РФ зможе стати учасником перемовин після того, як сформується коаліція країн за підсумками мирного саміту.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

“Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи. Ось чому саміт не передбачає участі Росії”, — сказав Кулеба.

За його словами, мета цього саміту – об’єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуться подальші дії.

“Після цього може відбутися спілкування з Росією, і Росія може бути частиною переговорів. Тому що ви праві: зрештою, ви не можете покласти край війні без обох сторін”, — додав Кулеба.

Міністр пояснив, що підхід України виходить із реальності та досвіду, отриманого з 2014 по 2022 рік, тому що агресія проти України почалася в 2014 році.

“З 2014 по 2022 рік у нас було майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, з посередниками та на двосторонній основі. Але нічого не вийшло. Це закінчилося масштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони діятимуть добросовісно”, — наголосив Кулеба.

Що відомо про саміт миру у Швейцарії

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Про це 2 травня написав президент України Володимир Зеленський.

Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Глава держави зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", — написав Зеленський.

Хто може відвідати саміт миру

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін сказав, що його країна поки розглядає таку можливість. Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна має "обережну надію" на участь Китаю у Глобальному саміті миру.