Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував чутки про те, Україна і Росія нібито були близькі до мирної угоди ще навесні 2022 року, але під впливом Великої Британії Київ відхилив її.

Про це міністр заявив у відеокоментарі, оприлюдненому в соцмережі Х.

"Деколи чую, як люди говорять, що Україна та Росія були близькі до мирної угоди навесні 2022 року, але Україна її відхилила. Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи", — зазначив він.

Кулеба закликав подумати, чому Росія "розкручує" цю історію.

"Відповідь проста: фокусуючи увагу на стамбульських перемовинах, росіяни намагаються перекласти провину за війну в центрі Європі з себе як агресора на Україну, яка зазнала нападу. Вони хочуть, щоб люди забули, що саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року і замість цього фокусують увагу на перемовинах наприкінці березня 2022 року", — сказав очільник МЗС.

За його словами, зміщуючи фокус, Москва намагається переконати всіх, що мовляв, Росія справді хотіла миру, але Україна його відкинула.

"Це абсурд. Якби Росія хотіла миру, вона би передусім не нападала на Україну", – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що українська і російська делегації справді зустрічалися у Стамбулі на самому початку повномасштабного вторгнення і обговорювали шляхи завершення війни.

"Але наші позиції були настільки різними, а вимоги РФ настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися. Ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди", — наголосив Кулеба.

Він додав, що кожен дипломат знає принцип, що "домовленості немає, доки не погоджено усе".

"І абсолютно точно можна казати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було", – сказав міністр.

Кулеба також спростував ще один російський наратив, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон приїздив до Києва і нібито тиснув на Зеленського, щоб той не укладав мирної угоди з Росією.

"Це дуже кумедна історія. По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес перемовин між делегаціями, власне, продовжувався і в квітні, і навіть травні – тобто і після приїзду Джонсона", — сказав він.

Глава МЗС заявив, що винним у зриві потенційної угоди можна вважати лише Путіна.

"Він руйнував мир в Україні більш як десятиліття – спершу окупувавши Крим, потім створюючи перешкоди у "мінському" і "нормандському" переговорних форматах, потім розпочавши повномасштабну агресію і відмовившись її припиняти", — зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що лише разом світ може зупинити Росію і "покласти край її планам щодо інших частин Європи". Він закликав продовжувати підтримку України і "не купуватися на російську брехню".