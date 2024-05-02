НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кулеба: "Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях"
Дмитро КулебаМЗСРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуЗброяПодіїВійнаПолітикаЗброя і технології

Кулеба: "Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кулеба: "Ми повинні визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. AP

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. За його словами, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни. А союзники України відстають від графіка, незважаючи на свої зусилля.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

“Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях”, — сказав Кулеба.

За його словами, це піднімає перед Заходом більш фундаментальне питання: “якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу”.

Кулеба пояснив, що існує часовий розрив між оголошенням пакету і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів, щоб стріляти у відповідь по російських окупантах. І цей момент ще не настав, тому що все, що було оголошено ще в дорозі. І тому в цей часовий проміжок можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості, додав міністр.

“Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни”, — сказав Кулеба.

Він визнав, що союзники України відстають від графіка, незважаючи на свої зусилля. Деякі з них докладають великих зусиль, додав він.

Топ дня
Володимир Зеленський
"Перший реальний шанс розпочати відновлення миру": Зеленський прокоментував підготовку до Глобального саміту миру
Зруйнований будинок в селищі Очеретине
"Бійці, які були на позиціях, не тікали" — у 115-тій бригаді відповіли на звинувачення щодо прориву РФ в Очеретиному
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Десяті роковини подій 2 травня в Одесі: як РФ використовує трагедію у війні з Україною
Залужний
Шольц і Макрон влаштують "таємну вечерю" напередодні візиту Сі Цзіньпіна — Politico
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня
З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в ніч на 30 квітня

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Кулеба розповів, за яких умов можуть відбутися переговори з Росією
Кулеба розповів, за яких умов можуть відбутися переговори з Росією
Кулеба, МЗС
Кулеба про рішення Ради Європи щодо спецтрибуналу стосовно РФ: "Важливий практичний крок"
Дмитро Кулеба
Кулеба — про повернення військовозобов'язаних до України: "Мовиться про справедливість"
Кулеба
"Висновки шокують": Кулеба про звіт місії ОБСЄ про захоплення Росією українців
На початок