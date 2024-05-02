Кулеба: "Ми повинні визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях"

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. За його словами, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни. А союзники України відстають від графіка, незважаючи на свої зусилля.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю Foreign Policy.

“Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях”, — сказав Кулеба.

За його словами, це піднімає перед Заходом більш фундаментальне питання: “якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу”.

Кулеба пояснив, що існує часовий розрив між оголошенням пакету і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів, щоб стріляти у відповідь по російських окупантах. І цей момент ще не настав, тому що все, що було оголошено ще в дорозі. І тому в цей часовий проміжок можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості, додав міністр.

“Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни”, — сказав Кулеба.

Він визнав, що союзники України відстають від графіка, незважаючи на свої зусилля. Деякі з них докладають великих зусиль, додав він.