Кулеба обговорив з Блінкеном ситуацію на Харківщині

Ситуація на фронті у районі Харківщини та Донеччини, а також прискорення поставок обзроєнь та боєприпасів для зриву наступальних планів Росії були у центрі уваги перемовин міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

За словами Кулеби, візит Блінкена сьогодні — це також сигнал підтримки українським захисникам.

“Сполучені Штати поруч, допомога надходить, ця допомога зробить наш спротив більш ефективним і наші сили примножиться. Цей терор можна зупинити лише силою, рішучістю та швидкістю усієї нашої коаліції партнерів, на чолі якої, беззаперечно, стоять Сполучені Штати Америки”, — наголосив Кулеба.

Він додав, що сигнал і ключове питання, яке проговорювали під час перемовин, стосувалося не лише обсягу зброї та боєприпасів, які мають бути поставлені в Україну, але і швидкості цих постачань.

“Все має відбуватись швидко, зброя має надходити швидко для того, щоб ми мали можливість зірвати наступальні плани Росії в Україні і запобігти її агресивним планам проти решти Європи та євроатлантичної спільноти”, — сказав Кулеба.

Окремою темою, за його словами, був розвиток оборонно-промислових комплексів, також обговорили інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, які дозволять зробити Україну не лише сильнішою, а її більш оборонно незалежною.

Ще одна тема, яка займає багато часу і уваги, — це постачання в Україну додаткових систем Patriot.

“Ми предметно пройшлися буквально по кожній системі, яка є на горизонті, яку можна привезти в Україну. І Держсекретар працює з кожною відповідною країною, докладає великих зусиль для цього”, — відзначив Кулеба.

Він нагадав, що загалом терміново потрібно сім батарей, а з них дві батареї, буквально потрібні вже на вчора — для захисту Харківщини.

“Місто Харків і вся Харківщина — це зараз точка наших зусиль, щоб зробити життя харків'ян безпечнішим, щоб втримати позиції на Харківщині під тиском росіян і можливості передати нам, я думаю, ці Patriot є, ми всі наполегливі над цим працюємо, щоб це сталося якнайшвидше і я радий, що ми наближаємося поступово до цієї мети, але треба робити це ще швидше”, — заявив міністр.

Інші теми, які обговорювали, це санкції проти Росії і практичне використання заморожених російських активів. За словами Кулеби, тут є згода. Відбудова та оборона України має відбутися, зокрема, і за рахунок агресора. Росія має заплатити за те, що вона руйнує.

“Тут є лідируюча позиція Сполучених Штатів в Групі семи з цього питання. Я попросив державного секретаря докласти додаткових зусиль, щоб інші члени Групи семи могли піти так само далеко в питання конфіскації заморожених активів, як готові піти Сполучені Штати”, — сказав Кулеба.

Також міністри закордонних справ США та України обговорили питання НАТО і майбутнього членства України в Альянсі.

Блінкен на пресконференції заявив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування та можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною протягом декількох тижнів.

14 травня державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.