Китай розглядає можливість участі у Глобальному саміті миру у Швейцарії

Китай розглядає можливість участі в ініційованому Україною Глобальному саміті миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії.

Про це в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung сказав посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін.

За його словами, Китай виступає за сприяння мирним переговорам і "завжди був відданий цьому".

"І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН", — сказав посол.

Ван зазначив, що "всі сторони повинні" працювати над припиненням війни.

"Ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть виходу з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі. Ми маємо підтримати Росію та Україну якнайшвидше відновити прямий діалог, щоб можна було поступово деескалувати ситуацію", — зазначив він.

Водночас китайський дипломат виступив проти санкцій проти РФ.

"Односторонні санкції не можуть припинити конфлікт. Вони лише створюють нові проблеми. Тому Китай відкидає односторонні санкції, які не були схвалені Радою Безпеки ООН", — сказав Ван.

15 січня під час візиту до Швейцарії Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів, посиливши тиск на Пекін, щоб той зіграв роль у припиненні бойових дій майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами Зеленського перший Глобальний саміт миру у Швейцарії відбудеться, імовірно, навесні 2024 року. Він буде інавгураційний. Україна не хоче, аби на цьому саміті їй нав'язували будь-які формати перемовин — дипломатична ініціатива має іти саме з Києва.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не виключає, що у другому Глобальному саміті миру може взяти участь Росія, якщо її представники на той час виступатимуть за справедливий мир в Україні.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

"Формула миру" включає 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня 2022 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори на основі "формули миру" Зеленського.