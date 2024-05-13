Вучич: посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві.
Про це Вучич повідомив у Instagram за підсумками зустрічі у Белграді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Вучич назвав “дуже хорошою і коректною” розмову з Кулебою.
За його словами, сторони обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.
“Також посол Сербії найближчим часом повернеться до виконання обов'язків у Києві”, — написав Вучич.
Він додав, що також говорили про європейський шлях обох країн та нагальну потребу встановлення миру.
“Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні”, — зазначив президент.
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