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Вучич: посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві
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Вучич: посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві

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Вучич: посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві
Президент Сербії Вучич і глава МЗС України Кулеба зустрілися у Белграді. Інстаграм президента Сербії Вучича

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що посол Сербії найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві.

Про це Вучич повідомив у Instagram за підсумками зустрічі у Белграді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Вучич назвав “дуже хорошою і коректною” розмову з Кулебою.

За його словами, сторони обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн.

“Також посол Сербії найближчим часом повернеться до виконання обов'язків у Києві”, — написав Вучич.

Він додав, що також говорили про європейський шлях обох країн та нагальну потребу встановлення миру.

“Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні”, — зазначив президент.

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