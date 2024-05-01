В Міноборони розповіли, коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Це одне із нововведень у новому законі про мобілізацію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Радіо Свобода.

За її словами це буде і окремий застосунок для смартфона. Нині Міноборони «отримує всі необхідні документи, щоб е-кабінет був доступний всім громадянам". Застосунок потрібно буде завантажити у App Store і Google Play Market, авторизуватися там і заповнити необхідні "поля". Все це можна буде зробити "не відвідуючи ТЦК".

"Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного", — каже Черногоренко.

Далі чиновниця розповідає, що для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК. До того ж усю інформацію можна буде оновити навіть із-за кордону.

"Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", – розповідає Черногоренко.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.