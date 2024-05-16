Що зміниться для чоловіків при перетині кордону з 18 травня. Пояснення ДПСУ

З набуттям чинності закону про вдосконалення мобілізації з 18 травня для окремих категорій українців призовного віку під час перетину кордону буде обов’язковим наявність військово-облікових документів.

Про це у коментарі Суспільному розповіли у Держприкордонслужбі України (ДПСУ).

"Відповідно до норм законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України", — пояснив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які наберуть чинності у суботу, 18 травня.

Крім того, там нагадали, що законодавством визначено, що для перетину держкордону громадяни крім паспорта повинні мати також "підтверджуючі документи".

"Українці, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я", — йдеться у повідомленні.

Це зокрема, стосується таких категорій чоловіків призовного віку:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У ДПСУ додали, що це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетину держкордону громадянами України.

До таких відносяться:

люди з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду зазначеної категорії осіб залишається незмінним.

У ДПСУ також звернули увагу, що згідно з частиною сьомою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в редакції від 18.05.2024 року) перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"Тому рекомендуємо при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ", — додали у відомстві.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.