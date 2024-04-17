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Зеленський підписав закон про мобілізацію: що зміниться для українців? СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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Зеленський підписав закон про мобілізацію: що зміниться для українців? СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Напередодні його ухвалила Верховна Рада: депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

Також Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу PBS. Він розповів про знищення Трипільської ТЕС, брак ППО та допомогу для України й Ізраїлю.

На фронті загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади Павло Петриченко. Саме Петриченко зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Більше про головні заяви Зеленського та основні норми мобілізаційного закону — у дайджесті "Несеться".

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою.

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