Обмеження права на керування транспортним засобом для військовозобовʼязаних, які ухиляються від призову, скасують після оновлення даних у ТЦК і СП.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Через п’ять днів після того, як людина, яка має з’явитися у ТЦК і СП, і ухиляється, видається вимога щодо виконання обов’язку військовозобов’язаного. Через десять днів, якщо вона ігнорує її, йде звернення до суду, і суд приймає рішення стосовно обмеження права керування транспортним засобом. Важливо пам’ятати, що це обмеження тимчасове. Якщо людина оновлює свої дані, то це обмеження скасовується", — сказав Лазуткін.

Він також прокоментував чутки про автотранспортний обов’язок, що, мовляв, будуть забирати автівки. За його словами, "цей обов’язок давно діє, це — не нова норма". Деякі авто дійсно залучаються для державних установ, переважно спецтранспорт.

"Легкові ж автомобілі не вилучалися, можливо, були поодинокі випадки", — сказав речник Міноборони.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.