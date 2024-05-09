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Рада збільшила штрафи для ухилянтів від мобілізації. Ухвалено відповідний закон
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Рада збільшила штрафи для ухилянтів від мобілізації. Ухвалено відповідний закон

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Верховна рада
Верховна рада. УНІАН

Верховна рада сьогодні, 9 травня, проголосували за законопроєкт №10379 про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Зокрема документом передбачено збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації.

Про це у Telegram повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт у другому читанні підтримали 256 парламентарів. Зазначається, що проти ніхто не проголосував, ще 4 нардепи — утрималися.

"Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення — зробили. Багато негативних норм прибрали", — додав Железняк

Цей закон має набрати чинності через місяць після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Згідно з законопроєктом, очікується, що суми штрафів для ухилянтів від мобілізації будуть наступними:

  • за порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.

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