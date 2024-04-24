Доходи Росії від нафти і газу в квітні подвояться попри санкції — Reuters

Доходи Росії від нафти і газу в квітні майже подвоїться порівняно з аналогічним періодом минулого року до 14 мільярдів доларів завдяки зростанню цін.

Про це свідчать підрахунки Reuters.

Агентство зазначає, що прогнозований квітневий стрибок нафтових доходів Росії є більшим у відсотковому вираженні, ніж очікуване зростання на 30% за весь 2024 рік.

Розрахунки Reuters показують, що прогнозований дохід Росії від видобутку нафти і газу у квітні становитиме 1,292 трильйона рублів (14 мільярдів доларів), що більше порівняно з 648 мільярдами рублів у квітні 2023 року та трохи нижче порівняно з 1,308 трильйона рублів минулого місяця.

Квітневі дані Мінфін Росії опублікує на початку травня. Розрахунки агентства базуються на даних галузевих джерел і офіційній статистиці видобутку, перероблення та постачання нафти і газу на внутрішній і міжнародний ринки.

Надходження від продажу нафти та газу мають вирішальне значення для сировинноорієнтованої економіки Росії та для фінансування того, що вона називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Дефіцит бюджету Росії за три місяці року скоротився до 607 мільярдів рублів, чи 0,3% валового внутрішнього продукту (ВВП), чому сприяло відновлення доходів від енергетики.

Загалом на 2024 рік уряд РФ заклав до бюджету федеральні доходи у розмірі 11,5 трлн рублів від продажу нафти і газу, що на 30% більше, ніж у 2023 році, і компенсує 24% спад минулого року через зниження цін на нафту та постраждалого від санкцій експорту газу.

Reuters зазначає, що дані про доходи РФ від нафти та газу підкреслюють труднощі, з якими стикаються західні країни, які прагнуть обмежити доходи Кремля і послабити його військову машину.

Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження доходів Росії від нафти та газу, які складають близько третини федерального бюджету країни.

Раніше офіційні особи "Групи семи", а також члени Євросоюзу та Австралія погодилися переглянути рівень обмеження ціни на експорт російської нафти і погодили запровадження з 5 лютого двох стель цін на нафтопродукти з РФ.

Що відомо про нафтові санкції

5 грудня набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

На початку травня Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, в якому, серед іншого, передбачено нафтове ембарго для РФ. На тлі цього повідомлення на світових ринках зросли ціни на нафту.

На початку липня країни "Великої сімки" домовилися обвалити ціни на російську нафту. Створивши таким чином спеціальний механізм, завдяки якому російську нафту не купуватимуть за вищою ціною, ніж це буде прописано в спільному договорі. Механізм має запрацювати 5 грудня 2022 року.

6 жовтня ЄС затвердив 8-ий пакет антиросійських санкцій, який в тому числі закладає основу для необхідної законодавчої бази для впровадження обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження мають набути чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для продуктів перероблення нафти.

Однак 25 листопада стало відомо, що ЄС призупинив переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії вважали попередню пропозицію щодо ціни на рівні $65 за барель "занадто щедрою" для Росії.

2 грудня після тривалих переговорів країни ЄС домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження на рівні 60 доларів за барель.

Слідом за ЄС країни G7 та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.